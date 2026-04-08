Зверев отыгрался с 0:4 в третьем сете и победил Гарина на турнире в Монте-Карло
Третья ракетка мира немец Александр Зверев обыграл чилийца Кристиана Гарина во втором круге турнира в Монте-Карло — 4:6, 6:4, 7:5.
Спортсмены провели на корте 2 часа 52 минуты. В решающем сете Зверев уступал сопернику со счетом 0:4, но сумел отыграться. За игру немец 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету чилийца ни одного эйса, 2 «двойные» и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.
В следующем круге Зверев сыграет против бельгийца Зизу Бергса, который ранее выбил с турнира россиянина Андрея Рублева (6:4, 6:1).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 309 095 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 3) — Кристиан Гарин (Чили) — 4:6, 6:4, 7:5