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8 апреля, 17:10

Зверев отыгрался с 0:4 в третьем сете и победил Гарина на турнире в Монте-Карло

Алина Савинова

Третья ракетка мира немец Александр Зверев обыграл чилийца Кристиана Гарина во втором круге турнира в Монте-Карло — 4:6, 6:4, 7:5.

Спортсмены провели на корте 2 часа 52 минуты. В решающем сете Зверев уступал сопернику со счетом 0:4, но сумел отыграться. За игру немец 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету чилийца ни одного эйса, 2 «двойные» и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем круге Зверев сыграет против бельгийца Зизу Бергса, который ранее выбил с турнира россиянина Андрея Рублева (6:4, 6:1).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 309 095 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Кристиан Гарин (Чили) — 4:6, 6:4, 7:5

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
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