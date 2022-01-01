Крайинович обыграл Дурасовича на ATP Cup
10:59
Сербский теннисист Филип Крайинович в матче ATP Cup обыграл норвежца Виктора Дурасовича со счетом 6:2, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Серб сделал 8 эйсов и не совершил ни одной двойной ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 11.
Счет в серии стал 1-0 в пользу Сербии. В следующем матче Душан Лайович встретится с Каспером Руудом.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Сербия — Норвегия
Филип Крайинович - Виктор Дурасович 6:2, 7:5
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