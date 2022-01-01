Крайинович обыграл Дурасовича на ATP Cup

Сербский теннисист Филип Крайинович в матче ATP Cup обыграл норвежца Виктора Дурасовича со счетом 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Серб сделал 8 эйсов и не совершил ни одной двойной ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 11.

Счет в серии стал 1-0 в пользу Сербии. В следующем матче Душан Лайович встретится с Каспером Руудом.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Сербия — Норвегия

Филип Крайинович - Виктор Дурасович 6:2, 7:5