Крайинович: «Надеемся, что Джокович сыграет в Австралии»

Сербский теннисист Филип Крайинович прокомментировал то, что Новак Джокович не приехал на ATP Cup.

«Играть за Сербию непросто, потому что из-за Новака ожидания очень серьезные. Что бы ты ни делал, этого мало, потому что у нас есть № 1 и величайший в истории. Но мы рады, что он один из нас. К сожалению, сейчас он не с нами, но я уверен, что он смотрит и болеет. И мы надеемся, что он сыграет в Австралии», — приводит слова Крайиновича Tennis TV.

Ранее стало известно, что Джокович пропустит ATP Cup. Причина, по которой серб не сможет сыграть на турнире, не уточняется. Вместо него за сборную Сербии выступит Душан Лайович.