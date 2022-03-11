Краинович вышел во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Монфисом

Краинович сыграет с Монфисом во второи круге турнира в Индиан-Уэллсе

Серб Филип Краинович переиграл соотечественника Душана Лайовича в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 7:5, 4:6, 6:1. Следующим его соперником будет француз Гаэль Монфис.

Также во второй круг турнира вышли Фабио Фоньини, Ласло Джере, Маккензи Макдональд и Бенжамен Бонзи.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Филип Краинович (Сербия) — Душан Лайович (Сербия) — 7:5, 4:6, 6:1

Фабио Фоньини (Италия) — Пабло Андухар (Испания) — 3:6, 6:3, 6:3

Маккензи Макдональд (США) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:6 (13:11), 7:5

Бенжамен Бонзи (Франция) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:3, 7:5

Ласло Джере (Сербия) — Квон Сун Ву (Корея) — 2:6, 6:3, 6:4