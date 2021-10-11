Сербский теннисист Филип Краинович рассказал об ожиданиях от матча против россиянина Даниила Медведева в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Хорошая возможность для меня. Медведев отлично выступает. Он выиграл US Open, на данный момент это лучший игрок мира. Рад, что мне выпал шанс сыграть с Даниилом. Мы раньше уже играли друг с другом, я его знаю. Конечно, он фаворит в этой встрече, но мне нечего терять. Постараюсь получить удовольствие от матча», — цитирует Краиновича ATP.

Матч между Медведевым и Краиновичем состоится завтра, 12 октября.