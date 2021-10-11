Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Краинович — о матче с Медведевым: «Он фаворит, но мне нечего терять»

Краинович рассказал об ожиданиях от матча против Даниила Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе
11 октября, 10:11
Теги:

Сербский теннисист Филип Краинович рассказал об ожиданиях от матча против россиянина Даниила Медведева в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Хорошая возможность для меня. Медведев отлично выступает. Он выиграл US Open, на данный момент это лучший игрок мира. Рад, что мне выпал шанс сыграть с Даниилом. Мы раньше уже играли друг с другом, я его знаю. Конечно, он фаворит в этой встрече, но мне нечего терять. Постараюсь получить удовольствие от матча», — цитирует Краиновича ATP.

Матч между Медведевым и Краиновичем состоится завтра, 12 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
1