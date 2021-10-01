Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Краинович обыграл Майхшака и вышел в полуфинал турнира в Софии

22:41
Теги:

Сербский теннисист Филип Краинович обыграл поляка Камиля Майхшака (6:3, 4:6, 6:3) в четвертьфинале турнира в Софии.

В полуфинале Краинович сыграет с итальянцем Янником Синнером.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 481 270 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Филип Краинович (Сербия, 5) — Камиль Майхшак (Польша, LL) — 6:3, 4:6, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

В Госдуме отреагировали на слова Артура Далалояна о незаслуженном BMW X5 Авериной
Трансгендерам хотят запретить соревноваться среди женщин. В спорте предлагается создать новую категорию
«Наполи» — «Спартак»: Игнатов вывел красно-белых вперед
«Наполи» — «Спартак»: все голы матча Лиги Европы
ВАДА реабилитировало кремы от ожогов и аллергии. Теперь это больше не допинг
vs
0
Офсайд