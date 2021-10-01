Краинович обыграл Майхшака и вышел в полуфинал турнира в Софии
22:41
Сербский теннисист Филип Краинович обыграл поляка Камиля Майхшака (6:3, 4:6, 6:3) в четвертьфинале турнира в Софии.
В полуфинале Краинович сыграет с итальянцем Янником Синнером.
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 481 270 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Филип Краинович (Сербия, 5) — Камиль Майхшак (Польша, LL) — 6:3, 4:6, 6:3
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