Краинович обыграл Истомина и вышел во второй круг турнира в Стокгольме
00:16
Сербский теннисист Филип Краинович в первом круге турнира в Стокгольме обыграл Дениса Истомина из Узбекистана со счетом 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Серб сделал 4 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 5.
Во втором круге турнира Краинович встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Stockholm Open
Призовой фонд 711 725 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Филип Краинович (Сербия) — Денис Истомин (Узбекистан, Q) — 6:4, 6:2
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю