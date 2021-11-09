Краинович обыграл Истомина и вышел во второй круг турнира в Стокгольме

Сербский теннисист Филип Краинович в первом круге турнира в Стокгольме обыграл Дениса Истомина из Узбекистана со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Серб сделал 4 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 5.

Во втором круге турнира Краинович встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Stockholm Open

Призовой фонд 711 725 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Филип Краинович (Сербия) — Денис Истомин (Узбекистан, Q) — 6:4, 6:2