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Сегодня, 19:25

Краинович и Берретини сыграют в финале турнира в Лондоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Определились финалисты теннисного турнира в Лондоне. В решающем матче встретятся Маттео Берреттини из Италии и серб Филип Краинович.

Их матч пройдет в воскресенье, 19 июня.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Маттео Берреттини (Италия, 2) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 6:3

Филип Краинович (Сербия) — Марин Чилич (Хорватия, 7) — 6:3, 6:3

Маттео Берреттини
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