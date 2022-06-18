Краинович и Берретини сыграют в финале турнира в Лондоне
Определились финалисты теннисного турнира в Лондоне. В решающем матче встретятся Маттео Берреттини из Италии и серб Филип Краинович.
Их матч пройдет в воскресенье, 19 июня.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 2 134 520 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Маттео Берреттини (Италия, 2) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 6:3
Филип Краинович (Сербия) — Марин Чилич (Хорватия, 7) — 6:3, 6:3
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