Козлов вышел во второй круг турнира в Делрэй-Бич
Американский теннисист Стефан Козлов одержал победу в первом круге турнира в Дэлрей-Бич. В трех сетах он переиграл эквадорца Эмилио Гомеса — 4:6, 7:5, 6:3.
Также во второй круг вышли Маркос Гирон, Денис Истомин и Митчел Крюгер.
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com
Призовой фонд 593 895 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стефан Козлов (США, Q) — Эмилио Гомес (Эквадор, LL) — 4:6, 7:5, 6:3
Маркос Гирон (США) — Теннис Сандгрен (США) — 7:5, 6:3
Денис Истомин (Узбекистан, Q) — Сэм Куэрри (США) — 6:1, 7:6 (7:5)
Митчел Крюгер (США, Q) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:2, 6:4
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