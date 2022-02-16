Козлов вышел во второй круг турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Стефан Козлов одержал победу в первом круге турнира в Дэлрей-Бич. В трех сетах он переиграл эквадорца Эмилио Гомеса — 4:6, 7:5, 6:3.

Также во второй круг вышли Маркос Гирон, Денис Истомин и Митчел Крюгер.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 593 895 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стефан Козлов (США, Q) — Эмилио Гомес (Эквадор, LL) — 4:6, 7:5, 6:3

Маркос Гирон (США) — Теннис Сандгрен (США) — 7:5, 6:3

Денис Истомин (Узбекистан, Q) — Сэм Куэрри (США) — 6:1, 7:6 (7:5)

Митчел Крюгер (США, Q) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:2, 6:4