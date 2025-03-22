Шелтон проиграл 182-й ракетке мира Вонгу на турнире в Майами
Американский теннисист Бен Шелтон уступил Коулману Вонгу из Гонконга во втором круге «мастерса» в Майами — 6:7 (3:7), 6:2, 6:7 (5:7).
Игра продолжалась 2 часа 17 минут.
В третьем круге 182-я ракетка мира встретится с австралийцем Адамом Уолтоном.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Коулман Вонг (Гонконг, WC) — Бен Шелтон (США, 13) — 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:5)
Новости