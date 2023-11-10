Котов вышел в полуфинал турнира в Софии

Россиянин Павел Котов обыграл венгра Мартона Фучовича в четвертьфинале турнира в Софии (Болгария) — 6:3, 7:6 (7:3). Матч длился 1 час 54 минуты.

Котов сделал за игру 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. У Фучовича — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

Котов вышел в полуфинал и сыграет с французом Адрианом Маннарино.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Павел Котов (Россия) — Мартон Фучович (Венгрия, 8) — 6:3, 7:6 (7:3)