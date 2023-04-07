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Сегодня, 23:19

Котов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира уровня ATP

Ана Горшкова
Корреспондент
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Павел Котов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Павел Котов обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла в четвертьфинале турнира ATP 250 в Марракеше (Марокко).

Матч завершился со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3). Теннисисты проведи на корте 2 часа 53 минуты.

114-я ракетка мира Котов 4 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнтов из 6. На счету 87-й ракетки мира О`Коннелла 2 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Котов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира уровня ATP.

За выход в финал соревнования в Марракеше 24-летний россиянин поборется с французом Александром Мюллером, которой ранее обыграл Лоренцо Музетти из Италия — 6:3, 1:6, 6:4.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 562?815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Павел Котов (Россия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:3)

Александр Мюллер (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 1) — 6:3, 1:6, 6:4

Теннис
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