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21 августа, 23:25

Котов в трех сетах обыграл Свайда в третьем круге турнира в Уинстон-Салеме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Павел Котов победил американца Закари Свайда в третьем круге турнира ATP 250 в Уинстон-Салеме.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут.

63-я ракетка мира Котов 4 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету 107-й ракетки мира Свайда 6 эйсов, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира Котов сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия, 10) — Шан Цзюньчэн (Китай).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 779 780 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Павел Котов (Россия, 15) — Закари Свайда (США, Q) — 3:6, 6:3, 6:4

Теннис
Павел Котов
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