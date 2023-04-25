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Котов: «Матч с Коппеянсом был очень тяжелый»

Мария Гусева
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Российский теннисист Павел Котов прокомментировал победу над бельгийцем Киммером Коппеянсом в полуфинале квалификации «Мастерса» в Мадриде (6:4, 3:6, 7:6 (8:6).

Во время игры Котов с нецензурными выражениями накричал на свою мать, которая была в его ложе.

«Хотел сказать пару слов о сегодняшней ситуации. Да что тут говорить... Не всегда, к сожалению, удается держать себя в руках. Бывают и такие моменты. Матч сегодня был очень тяжелый. Я сам прекрасно понимаю, что я плохой пример подал таким отвратительным поведением, но всякое бывает, как говорится. Всем добра, и желаю всем держать себя в руках и не совершать такие действия. Если вам это настолько интересно, то перед мамой я извинился сразу же, как вышел с корта», — сказал Котов в социальных сетях.

За выход в основную сетку турнира Котов поборется с Есуке Ватануки (Япония). Турнир в Мадриде пройдет с 26 апреля по 7 мая.

Теннис
Павел Котов
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Котов вышел в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде, обыграв Коппеянса
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