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Сегодня, 10:57

Котов проиграл в первом круге «мастерса» в Шанхае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Павел Котов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Павел Котов проиграл французу Артуру Филсу в перво круге «мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 1:6, 4:6. Продолжительность игры составила 1 час 17 минут.

103-я ракетка мира Котов 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету 44-й ракетки мира Филса 5 эйсов, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира Филс сыграет с Алехандро Давидовичем Фокина (Испания).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Артур Филс (Франция) — Павел Котов (Россия) — 6:1, 6:4

Теннис
Павел Котов
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