Котов проиграл Монфису в финале турнира в Стокгольме

Российский теннисист Павел Котов не смог выиграть турнир ATP 250 в Стокгольме.

В финале он проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6. Спортсмены провели на корте 2 часа 37 минут.

109-я ракетка мира Котов 2 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету 140-й ракетки мира Монфиса 7 эйсов, 8 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

24-летний Котов не смог выиграть свой первый турнир ATP. Для 37-летнего Монфиса это 12-й титул в карьере.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Гаэль Монфис (Франция) — Павел Котов (Россия, Q) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3