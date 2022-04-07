Котов проиграл Гаске во втором круге турнира в Марракеше

Российский теннисист Павел Котов не смог пройти в третий круг турнира ATP в Марракеше.

Во втором круге он проиграл Ришару Гаске из Франции со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Игра продолжалась 1 час 49 минут.

В следующем раунде Гаске сыграет с Федерико Кория из Аргентины.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ришар Гаске (Франция) — Павел Котов (Россия, Q) — 6:3, 3:6, 6:3