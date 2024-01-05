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Сегодня, 10:14

Котов проиграл финну Руусувуори в четвертьфинале турнира в Гонконге

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский теннисист Павел Котов не смог попасть в полуфинал турнира ATP в Гонконге.

Россиянин уступил финну Эмилю Руусувуори в двух сетах — 3:6, 6:7 (4:7).

В полуфинале тунрира Руусувуори встретится с победителем матча Себастьян Офнер (Австрия) — Роберто Баутиста Агут (Испания).

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Павел Котов (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)

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