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Сегодня, 16:31

Котов пробился в финал турнира в Стокгольме

Алина Савинова
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Павел Котов.
Фото AFP

Российский теннисист Павел Котов обыграл серба Миомира Кецмановича в полуфинале турнира в Стокгольме.

Матч продолжался 1 час 32 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

Котов 3 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из трех. На счету Кецмановича 2 эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В финале турнира 24-летний россиянин сыграет с победителем встречи Ласло Джере (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Павел Котов (Россия, Q) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:3, 6:4

Теннис
Павел Котов
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