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Сегодня, 21:33

Котов посвятил финал в Стокгольме своему умершему тренеру

Алина Савинова
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Российский теннисист Павел Котов посвятил свой финал на турнире в Стокгольме тренеру Ивану Полякову, который умер весной 2023 года.

Поляков скончался из-за онкологического заболевания.

«Для меня эта неделя была потрясающей. Я впервые сыграл финал турнира ATP. Я хочу поздравить моего соперника Гаэля, ты провел потрясающую неделю. Я делал все возможное, но ты находил выход из ситуаций. Это твой титул, поздравляю. Также хочу поблагодарить мою команду, моего нового тренера Михаила. И что очень важно для меня — я хотел бы посвятить это [финал] моему тренеру, который скончался в этом году», — сказал Котов на церемонии награждения.

В финале турнира в Стокгольме Котов проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6. Для 24-летнего россиянина это первый финал уровня ATP в карьере. 37-летний Монфис завоевал свой 12-й титул.

Теннис
Павел Котов
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