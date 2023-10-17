Котов обыграл Юбенкса в первом круге турнира в Стокгольме
Российский теннисист Павел Котов обыграл американца Кристофер Юбенкса в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция) — 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:5).
Матч продолжался 2 часа 30 минут.
Следующим соперником россиянина станет итальянец Лоренцо Сонего.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open
Призовой фонд 673 630 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Павел Котов (Россия, Q) — Кристофер Юбенкс (США, 7) — 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:5)
Новости