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Сегодня, 18:36

Котов обыграл Юбенкса в первом круге турнира в Стокгольме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисист Павел Котов обыграл американца Кристофер Юбенкса в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция) — 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 30 минут.

Следующим соперником россиянина станет итальянец Лоренцо Сонего.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия, Q) — Кристофер Юбенкс (США, 7) — 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:5)

Теннис
Павел Котов
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