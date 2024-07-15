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Сегодня, 20:55

Котов обыграл Гарина и вышел во второй круг турнира в Бостаде

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Павел Котов в первом круге турнира в Бостаде обыграл чилийца Кристиана Гарина со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. На счету 25-летнего россиянина 5 эйсов, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Котов встретится с победителем матча Люка Ван Аш (Франция) — Победитель квалификации.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия, 8) — Кристиан Гарин (Чили) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:1

Павел Котов
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