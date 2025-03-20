Теннис
20 марта, 13:36

Корретха — о спаде Алькараса: «На него многое давит»

Сергей Ярошенко

Экс вторая ракетка мира Алекс Корретха назвал причины спада в игре Карлоса Алькараса.

«На него многое давит. Все в карьере Карлитоса развивалось очень быстро. Он все еще пытается понять, кто он, за что борется, какова жизнь в туре. В одночасье он стал большой звездой.Да, он выигрывает титулы, зарабатывает большие деньги, но за все это приходится платить. Слава, которая освещает его, имеет невероятные размеры. О нем уже снимают документальные фильмы, фанаты обожают его, все называют его кумиром. Это огромное напряжение. Как физическое, так и психологическое», — цитирует Корретхц TNT Sports.

На «мастерсе» в Индиан-Уэллсе 21-летний испанец уступил в полуфинале британцу Джеку Дрейперу со счетом 1:6, 6:0, 4:6.

