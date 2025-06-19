Король Испании присвоил Надалю дворянский титул маркиза

В честь 10-летия восшествия на трон король Испании Филипп VI присвоил дворянский титул маркиза 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира Рафаэлю Надалю. Титул присвоен в отношении его родной Мальорки.

Вместе с Надалем титул маркиза получили еще пять человек: певица Лус Касаль, паралимпийская пловчиха Тереза Пералес, государственный юрист Хайме Альфонсин, профессор биохимии Карлос Лопес-Отин и фотограф Кристина Гарсия Родеро.

«Они источник гордости для Испании и постоянный ориентир для ценностей, которые должны вдохновлять наше общество», — приводит слова короля El Pais.

Титул маркиза является наследственным и может передаваться потомкам.