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«Король грунта» Рафаэль Надаль празднует день рождения

12:07
Рафаэль Надаль. Фото Australian Open.
Рафаэль Надаль. Фото Australian Open.
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Сегодня день рождения у знаменитого испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Ему исполнилось 34 года.

Прозвище «Король грунта» испанец получил за многочисленные победы на грунтовых кортах. Всего он выиграл 59 турниров на грунте, что является рекордом. Надаль 12 раз выиграл «Ролан Гаррос». Четырежды он побеждал на US Open, дважды — на Уимблдоне и один раз на Australian Open.

Двукратный олимпийский чемпион. Всего в его активе 85 побед на турнирах в одиночном разряде. Пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании.

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