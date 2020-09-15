Кория и Миллмэн прошли во второй круг турнира в Риме
14:55
Австралиец Джон Миллмэн и аргентинец Федерико Кория вышли во второй круг турнира ATP в Риме.
Миллмэн победил португальца Жоау Соузу, Кория обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 465 045 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Джон Миллмэн (Австралия) — Жоау Соуза (Португалия, LL) — 7:5, 7:6
Федерико Кория (Аргентина, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:1, 7:6