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Кория и Миллмэн прошли во второй круг турнира в Риме

14:55

Австралиец Джон Миллмэн и аргентинец Федерико Кория вышли во второй круг турнира ATP в Риме.

Миллмэн победил португальца Жоау Соузу, Кория обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Джон Миллмэн (Австралия) — Жоау Соуза (Португалия, LL) — 7:5, 7:6

Федерико Кория (Аргентина, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:1, 7:6

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