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Сегодня, 19:06

Корда вышел в финал турнира в Хихоне, где сыграет с Рублевым

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Американский теннисист Себастьян Корда одержал победу над французом Артуром Риндеркнехом (7:6 (7:2), 6:3) в матче полуфинала турнира в испанском Хихоне. Продолжительность встречи составила 1 час и 49 минут.

В финале турнира 22-летний Корда сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Хихон (Испания)

Турнир ATP Gijon Open

Призовой фонд 612 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Себастьян Корда (США) — Артур Риндеркнех (Франция) — 7:6 (7:2), 6:3

Теннис
Андрей Рублев
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