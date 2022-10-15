Корда вышел в финал турнира в Хихоне, где сыграет с Рублевым
Американский теннисист Себастьян Корда одержал победу над французом Артуром Риндеркнехом (7:6 (7:2), 6:3) в матче полуфинала турнира в испанском Хихоне. Продолжительность встречи составила 1 час и 49 минут.
В финале турнира 22-летний Корда сыграет с россиянином Андреем Рублевым.
Хихон (Испания)
Турнир ATP Gijon Open
Призовой фонд 612 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Себастьян Корда (США) — Артур Риндеркнех (Франция) — 7:6 (7:2), 6:3
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