Корда обыграл Поспишила на турнире в Вашингтоне
01:07
Американец Себастьян Корда пробился в третий круг турнира в Вашингтоне. В двух сетах он выиграл у канадца Вашека Поспишила — 7:5, 6:4.
Следующим соперником Корды станет победитель матча Миомир Кецманович (Сербия) — Рикардас Беранкис (Литва).
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Себастьян Корда (США, 12) — Вашек Поспишил (Канада) — 7:5, 6:4
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