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Корда обыграл Поспишила на турнире в Вашингтоне

01:07
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Американец Себастьян Корда пробился в третий круг турнира в Вашингтоне. В двух сетах он выиграл у канадца Вашека Поспишила — 7:5, 6:4.

Следующим соперником Корды станет победитель матча Миомир Кецманович (Сербия) — Рикардас Беранкис (Литва).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Себастьян Корда (США, 12) — Вашек Поспишил (Канада) — 7:5, 6:4

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Евгений Козинов все материалы автора

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