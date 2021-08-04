Корда обыграл Поспишила на турнире в Вашингтоне

Американец Себастьян Корда пробился в третий круг турнира в Вашингтоне. В двух сетах он выиграл у канадца Вашека Поспишила — 7:5, 6:4.

Следующим соперником Корды станет победитель матча Миомир Кецманович (Сербия) — Рикардас Беранкис (Литва).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Себастьян Корда (США, 12) — Вашек Поспишил (Канада) — 7:5, 6:4