Корда вышел в полуфинал турнира в Уинстон-Салеме

Американец Себастьян Корда стал полуфиналистом турнира в Уинстон-Салеме (США).

В четвертьфинале 11-й «сеяный» победил серба Миомира Кецмановича со счетом 6:3, 6:4.

За выход в финал Корда сыграет с победителем матча Хауме Мунар (Испания, 12) — Мартон Фучович (Венгрия).

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 798 335 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Себастьян Корда (США, 11) — Миомир Кецманович (Сербия, 13) — 6:1, 6:4