Корда вышел в полуфинал турнира в Уинстон-Салеме
Американец Себастьян Корда стал полуфиналистом турнира в Уинстон-Салеме (США).
В четвертьфинале 11-й «сеяный» победил серба Миомира Кецмановича со счетом 6:3, 6:4.
За выход в финал Корда сыграет с победителем матча Хауме Мунар (Испания, 12) — Мартон Фучович (Венгрия).
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 798 335 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Себастьян Корда (США, 11) — Миомир Кецманович (Сербия, 13) — 6:1, 6:4
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