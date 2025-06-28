Грикспур стал победителем турнира в Мальорке
Нидерландский теннисист Таллон Грикспур обыграл француза Корантена Муте в финале турнира в Мальорке — 7:5, 7:6 (7:3)
Игра продолжалась 1 час 57 минут.
28-летний Грикспур выиграл третий титул в карьере на турнирах категории ATP в одиночном разряде. Также это его первая победа с 2023 года.
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships presented by Waterdrop
Призовой фонд 596 035 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Таллон Грикспур (Нидерланды, 4) - Корантен Муте - 7:5, 7:6 (7:3)
