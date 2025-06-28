Теннис
28 июня, 18:07

Грикспур стал победителем турнира в Мальорке

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нидерландский теннисист Таллон Грикспур обыграл француза Корантена Муте в финале турнира в Мальорке — 7:5, 7:6 (7:3)

Игра продолжалась 1 час 57 минут.

28-летний Грикспур выиграл третий титул в карьере на турнирах категории ATP в одиночном разряде. Также это его первая победа с 2023 года.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships presented by Waterdrop

Призовой фонд 596 035 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Таллон Грикспур (Нидерланды, 4) - Корантен Муте - 7:5, 7:6 (7:3)

Теннис
