Сафиуллин обыграл Муте и прошел в третий круг турнира в Уинстон-Салеме
Россиянин Роман Сафиуллин вышел в третий круг турнира ATP в Уинстон-Салеме (США).
Во втором круге теннисист победил француза Корантена Муте в двух сетах — 6:1, 7:5.
Соперником Сафиуллина в третьем круге станет американец Кристофер Юбенкс, обыгравший француза Юго Гастона (6:1, 6:4).
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 779 780 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роман Сафиуллин (Россия, 17) — Корантен Муте (Франция) — 6:1, 7:5
Кристофер Юбенкс (США, WC) — Юго Гастон (Франция, 14) — 6:1, 6:4
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