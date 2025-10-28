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28 октября 2025, 16:51

Бублик встретится с Муте во втором круге «мастерса» в Паридже

Сергей Ярошенко

Француз Корантен Муте обыграл американца Райлли Опелку в первом круге турнира в Париже — 3:6, 7:5, 6:1.

Матч продлился 2 часа 10 минут.

Муте 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Опелки 11 эйсов, 9 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем круге 26-летний Муте встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Корантен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL) — 3:6, 7:5, 6:1

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Теннис
Александр Бублик
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