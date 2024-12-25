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Сегодня, 20:51

Команда с Рублевым победила на выставочном турнире в Макао

Ана Горшкова
Корреспондент
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Команда, за которую играл российский теннисист Андрей Рублев, стала победителем выставочного турнира в Макао.

Рублев был в команде Майкла Чанга, являющегося самым молодым в истории победителем турнира «Большого шлема». Также в нее входили Кей Нисикори и Каролина Мухова.

В другой команде, которой руководила двукратная победительница турниров «Большого шлема» Ли На, были Каспер Рууд, Шан Цзюньчэн и Синьюй Ван.

Турнир в Макао проходил с 24 по 25 декабря. Рублев победил Рууда (6:4, 7:5), Шан Цзюньчэна (6:3, 6:4) и в паре с Муховой обыграл пару Цзюньчэн и Ван (6:4, 6:3).

Теннис
Андрей Рублев
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