Команда Рублева победила команду Мирры Андреевой в финале турнира в Абу-Даби

Команда Falcons, за которую выступал российский теннисист Андрей Рублев, стала победителем турнира World Tennis League в Абу-Даби.

В финале Falcons, за которую играли Елена Рыбакина (Казахстан), Денис Шаповалов (Канада) и Каролин Гарсия (Франция), были сильнее команды Hawks, которую представляли россиянка Мирра Андреева, Арина Соболенко (Белоруссия), Джордан Томпсон (Австралия) и Сумит Нагал (Индия). Финал завершился со счетом 20:16.

У женщин Рыбакина в паре с Гарсией проиграли Соболенко/Андреевой (6:7 (5:7), Рыбакина проиграла Андреевой (2:6). У мужчин Рублев и Шаповалов выиграли у Томпсона и Нагала (6:2), а Рублев победил индийского теннисиста в очном противостоянии со счетом 6:1.

Рублев был признан лучшим игроком выставочного турнира.