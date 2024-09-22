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Команда Европы вместе с Медведевым стала победителем Кубка Лэйвера

Алина Савинова
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Сборная Европы празднует победу в Кубке Лэйвера.
Фото Reuters

Команда Европы в пятый раз выиграла международный теннисный мужской турнир «Кубок Лэйвера».

Сборная Европы одержала победу над сборной мира с итоговым счетом 13:11. В решающем матче испанец Карлос Алькарас в двух сетах обыграл американца Тейлора Фритца (6:2, 7:5).

Турнир проходил с 20 по 22 сентября в Берлине. Команду Европы представляли Алькарас, россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и болгарин Григор Димитров. За команду мира выступали американцы Тэйлор Фритц , Фрэнсис Тиафо, Бен Шелтон, чилиец Алехандро Табило, аргентинец Франсиско Серундоло и австралиец Танаси Каккинакис.

Предыдущие два года победителем Кубка Лэйвера становилась сборная мира.

Теннис
Даниил Медведев
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