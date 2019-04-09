Кольшрайбер вышел во второй круг турнира в Маракеше

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер вышел во второй круг турнира в марокканском Марракеше.
В матче первого раунда он победил испанца Алехандро Давидович Фокина – 7:6 (7:4), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.
Во втором круге Кольшрайбер встретится с победителем пары Федерико Дельбонис – Пабло Андухар.
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Филипп Кольшрайбер (Германия, 7) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, Q) – 7:6(7:4), 7:5
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