17:40 | Теннис — ATP

Кольшрайбер вышел во второй круг турнира в Маракеше

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Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер вышел во второй круг турнира в марокканском Марракеше.

В матче первого раунда он победил испанца Алехандро Давидович Фокина – 7:6 (7:4), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

Во втором круге Кольшрайбер встретится с победителем пары Федерико ДельбонисПабло Андухар.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Филипп Кольшрайбер (Германия, 7) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, Q) – 7:6(7:4), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/casablanka/2019/

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