Кольшрайбер и Кукушкин вышли во второй круг турнира в Монте-Карло

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер прошел во второй круг турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах японца Таро Даниэля – 6:1, 6:3.
В следующем раунде 35-летний Кольшрайбер встретится с первым сеянным соревнований Новаком Джоковичем.
В другой встрече дня Михаил Кукушкин из Казахстана победил француза Жереми Шарди. Во втором круге Кукушкин сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Таро Даниэль (Япония, LL) – 6:1, 6:3
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Жереми Шарди (Франция) – 6:3, 6:4
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Денис Шаповалов (Канада, 15) – 5:7, 6:3, 6:1
Марко Чеккинато (Италия, 11) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 4:0 отказ 2-го игрока