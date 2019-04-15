Кольшрайбер и Кукушкин вышли во второй круг турнира в Монте-Карло

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер прошел во второй круг турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах японца Таро Даниэля ​– 6:1, 6:3.

В следующем раунде 35-летний Кольшрайбер встретится с первым сеянным соревнований Новаком Джоковичем.

В другой встрече дня Михаил Кукушкин из Казахстана победил француза Жереми Шарди. Во втором круге Кукушкин сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Филипп Кольшрайбер (Германия) – Таро Даниэль (Япония, LL) – 6:1, 6:3

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Жереми Шарди (Франция) – 6:3, 6:4

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Денис Шаповалов (Канада, 15) – 5:7, 6:3, 6:1

Марко Чеккинато (Италия, 11) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 4:0 отказ 2-го игрока