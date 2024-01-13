Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 05:37

Колхоф и Мектич выиграли турнир в Окленде в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Голландец Весли Колхоф и хорват Никола Мектич одержали победу в финале турнира в Окленде в парном разряде. В трех сетах они переиграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса — 6:3, 6:7 (5:7), 10:7.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Весли Колхоф/Никола Мектич (Нидерланды/Хорватия) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 1) — 6:3, 6:7 (5:7), 10:7

Теннис
0
Читайте также
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
Биография Дианы Дэвис: детство и карьера выступающей за Грузию дочери Тутберидзе
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
Медведев назвал размещение британский войск на Украине объявлением войны России
Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение о безопасности
Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Британец Дрейпер в полуфинале турнира в Аделаиде обыграл Бублика

Табило выиграл турнир в Окленде

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости