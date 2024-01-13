Колхоф и Мектич выиграли турнир в Окленде в парном разряде

Голландец Весли Колхоф и хорват Никола Мектич одержали победу в финале турнира в Окленде в парном разряде. В трех сетах они переиграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса — 6:3, 6:7 (5:7), 10:7.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Весли Колхоф/Никола Мектич (Нидерланды/Хорватия) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 1) — 6:3, 6:7 (5:7), 10:7