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Колхоф и Мектич выиграли Итоговый турнир года

20:03

Голландец Весли Колхоф и хорват Никола Мектич выиграли Итоговый турнир года. В финальном матче дуэт обыграл австрийца Юргена Мельцера и француза Эдуара Роже-Васслена.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Весли Колхоф/Никола Мектич (Голландия/Хорватия, 5) — Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 7) — 6:2, 3:6, 10:5

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