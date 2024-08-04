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Сегодня, 07:08

Коболли сыграет с Кордой в финале турнира в Вашингтоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Итальянец Флавио Коболли вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне (США).

В полуфинале спортсмен обыграл американца Бена Шелтона в трех сетах — 4:6, 7:5, 6:3.

В финале Коболли встретится с американцем Себастьяном Кордой, который в параллельном полуфинальном матче выиграл у своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (6:4, 6:4).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 100 230 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Флавио Коболли (Италия, 10) — Бен Шелтон (США, 2) — 4:6, 7:5, 6:3

Себастьян Корда (США, 4) — Фрэнсис Тиафо (США, 5) — 6:4, 6:4

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