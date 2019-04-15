Клижан сыграет с Тимом во втором круге турнира в Монте-Карло

Словацкий теннисист Мартин Клижан вышел во второй круг турнира в Монте-Карло, обыграв аргентинца Федерико Дельбониса – 7:6 (7:3), 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
В следующем раунде 29-летнему Клижану будет противостоять четвертый сеянный соревнований Доминик Тим из Австрии.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мартин Клижан (Словакия) – Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) – 7:6 (7:3), 7:5
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