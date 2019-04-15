18:03 | Теннис — ATP

Клижан сыграет с Тимом во втором круге турнира в Монте-Карло

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Словацкий теннисист Мартин Клижан вышел во второй круг турнира в Монте-Карло, обыграв аргентинца Федерико Дельбониса – 7:6 (7:3), 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

В следующем раунде 29-летнему Клижану будет противостоять четвертый сеянный соревнований Доминик Тим из Австрии.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мартин Клижан (Словакия) – Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) – 7:6 (7:3), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montecarlo/2019/

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