Клаасен и Винус стали первыми полуфиналистами Итогового турнира в паре
17:26
Равен Клаасен и Майкл Винус стали первыми полуфиналистами мужского парного разряда на Итоговом турнире ATP в Лондоне. В полуфинале они оказались сильнее пары Себастьян Кабаль — Роберт Фара.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Равен Клаасен/Майкл Винус (ЮАР/Новая Зеландия, 5) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 1) — 6:7 (5:7), 7:6 (12:10), 10:6
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...