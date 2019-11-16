Клаасен и Винус стали первыми полуфиналистами Итогового турнира в паре

Равен Клаасен и Майкл Винус стали первыми полуфиналистами мужского парного разряда на Итоговом турнире ATP в Лондоне. В полуфинале они оказались сильнее пары Себастьян Кабаль — Роберт Фара.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Равен Клаасен/Майкл Винус (ЮАР/Новая Зеландия, 5) — Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 1) — 6:7 (5:7), 7:6 (12:10), 10:6