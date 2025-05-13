Кирьос заявился на турнир в Штутгарте и сыграет впервые с марта

Австралийский теннисист Ник Кирьос примет участие в травяном турнире в Штутгарте.

30-летний спортсмен заявился на соревнования, которые пройдут с 9 по 15 июня, по защищенному рейтингу. Для него это будет первый турнир после «мастерса» в Майами в марте, где австралиец во втором круге с «баранкой» уступил россиянину Карену Хачанову (6:7 (3:7), 0:6).

Кирьос является победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022). Всего на его счету 11 титулов на уровне ATP в одиночке и парах.