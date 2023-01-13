Кирьос: «Я бы точно завершил карьеру, если бы выиграл один турнир «Большого шлема»

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что завершит карьеру, если выиграет хотя бы один турнир «Большого шлема».

«Я бы точно завершил карьеру, если бы выиграл один турнир «Большого шлема». Теннис — это много тренировок, много работы, и я просто хочу иметь возможность есть все, что захочу, пить все, что захочу, а потом просто расслабиться. Это тяжелый образ жизни. Ребята изо дня в день демонстрируют самоотверженность, я немного подражал им в прошлом году. У меня был отличный год, чтобы показать миру, что я по-прежнему один из лучших, и я собираюсь продолжить эту тенденцию и в этом году. Надеюсь, у меня получится. Это будет нелегко», — цитирует Кирьоса Sky Sports.

Сегодня, 13 января, команда австралийца одержала победу над командой серба Новака Джоковича в выставочном матче накануне Australian Open.

27-летний Кирьос является победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде и финалистом турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.