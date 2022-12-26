Кирьос заявил, что был иконой тенниса в 2022 году

Австралийский теннисист Ник Кирьос подвел итоги своего выступления в нынешнем сезоне.

«Что бы люди ни говорили, мои стадионы всегда полны. Многие фанаты тяготеют к моему типу тенниса. Я был своего рода иконой в этом виде спорта в это сезоне, и, очевидно, был очень стабильным в 2022 году. Можно сказать, что это был год прорыва. Я хорошо тренируюсь, получаю удовольствие, морально чувствую себя прекрасно. Это все, что действительно имеет значение. Буду ли я участвовать в Открытом чемпионате Австралии, пройду в финал или проиграю в первом раунде, я тот же человек, обычный человек, ничего не изменится. Я вообще не думаю о будущем», — сказал Кирьос на пресс-конференции на турнире Мировой теннисной лиги.

В сезоне-2022 27-летний австралиец вышел в финал Уимблдона, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.