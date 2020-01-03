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Кирьос вывел Австралию вперед в матче с Германией на ATP Cup

12:05
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Австралиец Ник Кирьос в стартовом матче группового турнира ATP Cup победил немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час и 13 минут.

Ранее в группе F Канада победила Грецию — 3:0.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа F (Брисбен)

Германия — Австралия

Ян-Леннард Штруфф — Ник Кирьос — 4:6, 6:7 (4:7)

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