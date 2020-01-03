Кирьос вывел Австралию вперед в матче с Германией на ATP Cup
12:05
Австралиец Ник Кирьос в стартовом матче группового турнира ATP Cup победил немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час и 13 минут.
Ранее в группе F Канада победила Грецию — 3:0.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа F (Брисбен)
Германия — Австралия
Ян-Леннард Штруфф — Ник Кирьос — 4:6, 6:7 (4:7)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...