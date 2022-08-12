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Сегодня, 02:37

Кирьос вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ник Кирьос.
Фото Global Look Press

Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал победу в третьем круге турнира в Монреале. В двух сетах он переиграл соотечественника Алекса Де Минаура — 6:2, 6:3.

Также в четвертьфинал вышли Джек Дрейпер, Дэниэл Эванс и Феликс Оже-Альяссим.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ник Кирьос (Австралия) - Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:2, 6:3

Дэниэл Эванс (Великобритания) - Тэйлор Фритц (США) — 7:6 (7:5), 1:6, 7:5

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Кэмерон Норри (Великобритания) - 6:3, 6:4

Джек Дрейпер (Великобритания) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:2, 0:2, отказ 2-го игрока

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/canada/2022/
Теннис
Гаэль Монфис
Донтей Дрейпер
Дэниел Эванс
Ник Кирьос
Феликс Оже-Альяссим
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