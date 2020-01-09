Кирьос выиграл, но в 1/4 финала между Великобританией и Австралией пока ничья. Все решит матч в парном разряде
08:31
Австралиец Ник Кирьос победил британца Кэмерона Норри в четвертьфинальном матче ATP Cup — 6:2. 6:2. Их матч продолжался 1 час 13 минут.
Во второй личной встрече этого четвертьфинала Джонни Эванс обыграл австралийца Алекса де Минару — 7:6(7:4), 4:6, 7:6(7:2). Их матч продолжался 3 часа 27 минут. Таким образом, cчет в противостоянии Великобритания — Австралия — 1:1 и все решит исход матча в парном разряде.
Австралия
ATP Cup. Плей-офф
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал (Сидней)
Великобритания — Австралия
Кэмерон Норри — Ник Кирьос — 2:6, 2:6
Дэниэл Эванс — Алекс Де Минаур — 7:6(7:4), 4:6, 7:6(7:2)
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