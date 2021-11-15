Кирьос: «Ролан Гаррос» следует исключить из календаря, это худший турнир «Большого шлема»

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказал мнение о турнирах «Большого шлема».

«На Открытом чемпионате Австралии на меня оказывается огромное давление, — приводит слова Кирьоса L'equipe. — Все так многого ждут от меня. Даже на тренировках на моем хвосте висят СМИ, я ничего не могу с этим поделать, это жестоко. «Ролан Гаррос» просто следует исключить из календаря. Это худший турнир «Большого шлема» на моей памяти. Мне нравится Уимблдон. Даже люди, которые не интересуются теннисом, знают об этом турнире. Он самый престижный».

Лучшие результаты за карьеру 26-летний теннисист показал на турнирах «Большого шлема» Australian Open — 2015 и Уимблдоне-2014. В обоих Ник доходил до четвертьфиналов.

На «Ролан Гаррос» Кирьос дважды доходил только до третьего раунда.