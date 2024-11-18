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Сегодня, 15:20

Кирьос рассказал о возвращении в теннис, упомянув допинг-скандал Синнера

Алина Савинова
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Австралийский теннисист Ник Кирьос, комментируя свое возвращение в тур, в ироничной форме затронул тему допинг-скандала первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Последние два года Кирьос боролся с травмами колена и запястья. В сезоне-2023 он провел только один матч на травяном турнире в Штутгарте, а в этом году ни разу не выходил на корт в официальных турнирах.

«Два года я был в плохом физическом состоянии и рад, что вернулся. Без обмана системы. Без крема. Это для всех настоящих», — написал Кирьос в своих соцсетях.

Ник Кирьос, Анна Калинская и&nbsp;Янник Синнер. Кирьос атакует Синнера за допинговый скандал. Во всем виновата ревность к Калинской?

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

Теннис
Ник Кирьос
Янник Синнер
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