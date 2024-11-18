Кирьос рассказал о возвращении в теннис, упомянув допинг-скандал Синнера

Австралийский теннисист Ник Кирьос, комментируя свое возвращение в тур, в ироничной форме затронул тему допинг-скандала первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Последние два года Кирьос боролся с травмами колена и запястья. В сезоне-2023 он провел только один матч на травяном турнире в Штутгарте, а в этом году ни разу не выходил на корт в официальных турнирах.

«Два года я был в плохом физическом состоянии и рад, что вернулся. Без обмана системы. Без крема. Это для всех настоящих», — написал Кирьос в своих соцсетях.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.